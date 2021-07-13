«شوشة» يستقبل عضوي البرنامج الرئاسي في ختام فترة تدريبهم بشمال سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، كلا من «هاني مصطفي إبراهيم جميعة، وأحمد إبراهيم محمد غزالي»، من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، في ختام فترة تدريبهم بالمحافظة، اليوم، وذلك بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، لضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع قدرات الجهاز الإداري للدولة وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وأشار المحافظ إلى وضع برنامج تدريب عملي للمتدربين من أعضاء البرنامج الرئاسي، خلال فترة تدريبهم بشمال سيناء تضمنت معايشة الأعمال اليومية للقيادات التنفيذية على مستوي المحافظة وزيارة مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام للمحافظة ، وحضور بعض الاجتماعات التنفيذية.

وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم في المحافظة ، مؤكدا قدرتهم علي القيادة وتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، بعد صقل مهاراتهم العلمية بالتدريبات العملية علي الطبية ومعايشة أعمال مديريات الخدمات وإدارات الديوان العام.

من جانبه أشاد العميد أسامة العندور، سكرتير عام المحافظة بعضوي البرنامج الرئاسي، مؤكدًا أن فترة تدريبهما تضمنت معايشة يومية لمديريات الخدمات وعلي رأسها التربية والتعليم والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب ادارات الديوان العامة وخاصة الشئون المالية والادارية والشئون القانونية والاستثمار والتخطيط والعلاقات العامة وغيرها من الادارات.

بدورهما قدم هاني مصطفي إبراهيم جميعة وأحمد إبراهيم محمد غزالي، عضوا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، شكرهما للمحافظ ونائبه وسكرتير عام المحافظة ومديري المديرات والإدارات التنفيذية علي الدعم الكامل لهما خلال فترة تدريبهما بشمال سيناء، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة واكتساب العديد من المهارات والمعارف والخبرات العملية.