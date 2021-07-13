رابط التقدم إلكترونيا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021/22

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط التقدم إلكترونيًا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، وجرى فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال هذا الرابط، مؤكدة أنّ التقديم يتم إلكترونيا لطلاب الصف الثالث الإعدادي، لاختيار مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو التقدم للصف الأول الثانوي من التعليم العام أو مدارس التعليم الفني.

وأضافت الوزارة، أنّ تخصيص رابط للتقدم إلكترونيًا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، يأتي في إطار تطوير وميكنة المنظومة التعليمية، لتسهيل عملية التنسيق لطلاب الشهادة الإعدادية، والتقديم يتم في الفترة 13 يوليو 2021 حتى 31 يوليو 2021، من خلال هذا الرابط، عبر البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

«التعليم»: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تؤهل الطلاب لسوق العمل

وقال الدكتور عمرو بصيلة، مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنّه سيتم التواصل مع الطلاب المتقدمين إلكترونيًا للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 – 2022، لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، مشددا على الطلاب بقراءة جميع التعليمات بدقة.

وأضاف «بصيلة» في تصريحات له، أنّه حال مواجهة الطلاب لأي مشكلة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يمكن التواصل مع إدارة المدارس عبر البريد الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ مدارس التكنولوجيا التطبيقية تؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال تدريبهم بشكل مكثف في فترة الدراسة في مصانع وشركات الشريك الصناعي، موضحة أنّها تمنح الطلاب شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، وفضلا عن المكافآت المالية أثناء فترات التدريب، ويتم تنظيم الكثير من الأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، خلال فترة الدراسة للطلاب، وتوفير الزي المدرسي للطلاب، مشيرة إلى أنّ التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات.