وزير التعليم: نتتبع صفحات الغش وسنتصدى لمن يخل بامتحانات الثانوية العامة 2021

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة تتبع جميع صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيجري التصدي بكل حسم لكل من يخل بسير امتحانات الثانوية العامة 2021، وأنه لن يسمح بوجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أن الأسئلة في مختلف الامتحانات التي جرى عقدها بسيطة ومباشرة وغير معقدة وتعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى رصد 73 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، حتى الآن، بواقع 8 حالات غش في امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية، و15 في امتحان اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية، و23 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية، و27 حالة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، مؤكدا أن جميع الطلاب الغشاشين لن ينجحوا هذا العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقد في جو هادئ ومناسب لجموع الطلاب، وأن كاميرات المراقبة التي جرى تركيبها في لجان الامتحانات، ساعدتنا في ضبط الطلاب الغشاشين، منوها إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وكانت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم، أكدت أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة في رابع أيام الامتحانات، منوهة بأنه سيجري توقيع عقوبات رادعة في حال ضبط وقائع غش، مؤكدة أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني رصد 27 حالة غش اليوم في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، مقسمة كالتالي:

(1) حالتان غش بنشر الامتحان على الإنترنت وهما:

- الطالبة «ر. م. خ» بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازة جهاز محمول، ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب «م. ع. ا» بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة، نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(2) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهي: 25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بني سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.