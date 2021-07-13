ضبط عاطل تعدى جنسيا علي طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة بالخانكة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، المتهم بالتعدى جنسيا على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بدائرة مركز شرطة الخانكة، فيما أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشى بعرض الطفل على الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغا من والد الطفل «ح.ب»، 4 سنوات، من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتهم فيه «ع.إ»، 23 سنة، بالتعدى جنسيا على نجله، بأن استدرجه إلى إحدى المناطق وتعدى عليه جنسيا .

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة للعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبعرض المتهم على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بعرض الطفل المجنى عليه، على مصلحة الطب الشرعى، لبيان أثار التعدى الجنسي كما أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

في وقت سابق قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل بمصنع كرتون، لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم ويدعى "م ع ع" 19 سنة عامل بمصنع كرتون ارتكب جريمة هتك عرض طفل، بالقوة والتهديد بأن قام باقتياد الطفل بالقوة لمحل الواقعة، وذلك تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم وبغير ترخيص سلاحا أبيض أداة الجريمة.