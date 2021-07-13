نائب محافظ سوهاج يوجه بتحسين العمل بإدارات خدمة المواطنين

عقد نائب محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي، اجتماعاً موسعاً مع فريق العاملين بإدارة خدمة المواطنين في الديوان العام، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين، ومسئولي الإدارة.

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع تناول مناقشة معدلات أداء العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، من خلال تناول مؤشرات الأداء لكل قطاعات المحافظة، والوقوف على أكثر الجهات في معدلات الاستجابة، وأقلها استجابة، موجهاً بضرورة المتابعة اليومية، وحل جميع الشكاوى الجارية، والتواصل المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، لتلافي أية عوائق تحول دون تحقيق أعلى معدلات للعمل.

واستمع «القاضي» إلى عرض حول الموقف من معدلات أداء العمل الخاص بالغرفة المركزية لتلقي شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج، مؤكداً على الاستجابة الفورية والتواصل الفعال مع المواطنين، والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية، والعمل على حل كافة الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم للمحافظة في نسب إنجاز العمل سواء فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو العمل داخل الإدارات بشكل عام.

ووجه نائب محافظ سوهاج، في نهاية الاجتماع، بالمرور الدوري لمتابعة جميع إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، للوقوف على أي أوجه القصور، والعمل على تلافيها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين معدلات أداء العمل.