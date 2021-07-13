عاجل.. الحكومة تعلن موعد إجازة العيد: من 19 حتى 24 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، حتى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وشدد على استمرار أعمال الامتحانات، وفقا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.