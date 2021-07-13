موعد عيد الأضحى 2021 وعدد أيام إجازة العيد

يتساءل الكثيرون عن موعد عيد الأضحى 2021، قبل أيام قليلة من قدوم العيد الكبير كما يطلق عليه المسلمون، استعدادًا لشراء الأضحية والذبح وعمل الفتة وغيرها من الطقوس.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة موعد عيد الأضحى 2021.

موعد عيد الأضحى 2021

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، الذي سيوافق الثلاثاء 20 يوليو الجاري، حيث جرى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الجمعة الماضي، أن موعد عيد الأضحى 2021 في السعودية، سيكون الثلاثاء الموافق 20 يوليو، ويوم عرفة سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 19 يوليو.

وثبت عدم رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة في السعودية، ومن ثم فإن يوم السبت، كان المكمل لشهر ذي القعدة أي اليوم الثلاثين، واليوم الأحد أول أيام شهر ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 في مصر

وفي ذات السياق، يهتم الكثير من الموظفين، بموعد الإجازة الحكومية التي أعلن عنها مجلس الوزراء وستبدأ من يوم وقفة عرفة يوم الإثنين الموافق 19 يوليو، وتنتهي في يوم الجمعة من نفس الأسبوع الموافق 23 يوليو.

ويصل مجموع إجازة عيد الأضحى 9 أيام، حيث تبدأ من يوم وقفة عرفات التي ستكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو، ويسبق ذلك يوما الجمعة والسبت الموافق 16 و17 يوليو عطلة رسمية، وبذلك يتبقى يوم الأحد الوحيد وسط أسبوع العيد- عمل رسمي، ويتوقع الكثيرون احتسابه إجازة أيضا.​