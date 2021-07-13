وزيرا التجارة والتموين يفتتحان معرض «صنع في مصر» بمدينة جوبا

افتتحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معرض «صنع في مصر»، المقام في مدينة جوبا خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، وذلك بحضور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، ووزيري التجارة والاستثمار بحكومة جنوب السودان، إلى جانب محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد قدح، سفير مصر في جنوب السودان.

وأوضحت «جامع»، في كلمتها خلال الافتتاح، أن المعرض والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي، وتفعيلا للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع تلك الدول لتسهيل حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري المشترك، مشيرة إلى أن السوق الجنوب سوداني يعتبر من الأسواق الإفريقية الناشئة والواعدة التي تمتلك فرصا كبيرة أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشارت الوزيرة، أن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة جنوب السودان تشهد خلال المرحلة الحالية زخما غير مسبوق على المستويين الرسمي ومستوى دوائر الأعمال، وذلك بين قيادات ومسؤولي ورجال الأعمال بالبلدين التي كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية شهر نوفمبر الماضي لمدينة جوبا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذا المعرض يضم معروضات لـ 27 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق وقطاع الخدمات واللوجيستيات، فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويضم منتجات يدوية وحرفية تشمل منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم للشركات المشاركة في هذا المعرض بنسبة 70%، وذلك من خلال المساندة المقدمة في إطار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يتضمن مساندة خاصة للمعارض المصرية المقامة في الدول الإفريقية، وهو الأمر الذي يسهم في تشجيع الشركات على المشاركة في مثل هذه المعارض.