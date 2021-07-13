جامع: إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية في جوبا لتكون مقرا دائما لعرض منتجاتنا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لتكون مقرا دائما لعرض المنتجات المصرية؛ لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات، حيث سيتم إنشاء القاعة من خلال القطاع الخاص المصري.

تعزيز حركة التجارة بين البلدين

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها في افتتاح معرض «صنع في مصر» بمدينة جوبا، إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إنشاء أول فرع للبنك الأهلي المصري بدولة جنوب السودان، والذي سيتم افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث سيكون له دور كبير في تعزيز حركة التجارة بين البلدين.

تصنيع مشترك لبعض المنتجات

ولفتت جامع إلى أن الشركات المصرية المشاركة بمعرض صنع في مصر أجرت مباحثات مع عدد من الشركات الجنوب سودانية، وهناك اتفاقات مبدئية لبدء تصنيع مشترك لبعض المنتجات، الأمر الذى يسهم في تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان.