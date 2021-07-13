عاجل.. استشهاد أمين شرطة دهسته سيارة وقت معاينة حريق بطريق الأوتوستراد
كتب:
خالد فهمي
07:21 م | الثلاثاء 13 يوليو 2021
الحريق
استشهد أمين شرطة «طارق فتحي السيد»، 50 عاما، من قوة قسم شرطة 15 مايو، ونُقلت جثته إلى مستشفى حلوان العام، بعد أن لقي مصرعه إثر دهس سيارة مسرعة له مع باقي أفراد قوة أمنية، كان يقودها رئيس مباحث 15 مايو، وقت معاينة حريق سيارة وقود على طريق الأوتوستراد، أسفل الطريق الدائري الأوسطي، مما تسبب في وفاته.
وأصيب في الحادث كل من محمد رمضان أحمد، أمين شرطة بقسم 15 مايو، ومحمد جلال عبد الحليم، أمين شرطة، وكريم محمود صابر، أمين شرطة بنجدة حلوان، وعلي خالد مصباح، ورجب عبد العظيم السيد، من الأهالي، كما تم إصابة المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، والنقيب محمد يحيى، معاون المباحث، وتم نقلهم إلى مستشفى الإنتاج الحربي لإسعافهم.
وتمكنت قوة أمنية من القبض على السائق المتسبب في حادث 15 مايو، بعد أن دهس قوة أمنية واصطدم بالحواجز الحديدية المحيطة بالحادث، ما تسبب في إصابة أفراد القوة الأمنية بإصابات بالغة، واستشهاد أمين الشرطة متأثرًا بإصابته البالغة من جراء الحادث.