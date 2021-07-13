عاجل.. استشهاد أمين شرطة دهسته سيارة وقت معاينة حريق بطريق الأوتوستراد

استشهد أمين شرطة «طارق فتحي السيد»، 50 عاما، من قوة قسم شرطة 15 مايو، ونُقلت جثته إلى مستشفى حلوان العام، بعد أن لقي مصرعه إثر دهس سيارة مسرعة له مع باقي أفراد قوة أمنية، كان يقودها رئيس مباحث 15 مايو، وقت معاينة حريق سيارة وقود على طريق الأوتوستراد، أسفل الطريق الدائري الأوسطي، مما تسبب في وفاته.

وأصيب في الحادث كل من محمد رمضان أحمد، أمين شرطة بقسم 15 مايو، ومحمد جلال عبد الحليم، أمين شرطة، وكريم محمود صابر، أمين شرطة بنجدة حلوان، وعلي خالد مصباح، ورجب عبد العظيم السيد، من الأهالي، كما تم إصابة المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، والنقيب محمد يحيى، معاون المباحث، وتم نقلهم إلى مستشفى الإنتاج الحربي لإسعافهم.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على السائق المتسبب في حادث 15 مايو، بعد أن دهس قوة أمنية واصطدم بالحواجز الحديدية المحيطة بالحادث، ما تسبب في إصابة أفراد القوة الأمنية بإصابات بالغة، واستشهاد أمين الشرطة متأثرًا بإصابته البالغة من جراء الحادث.