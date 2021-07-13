اشتراطات الذبح في عيد الأضحى بالإسكندرية.. 6 غرامات للمخالفين

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن اشتراطات الذبح بمحال الجزارة في عيد الأضحى، طبقاً لقرار المحافظ رقم 213، والتي تهدف لإتمام عملية ذبح الأضاحي بشكل صحي، حفاظاً على صحة المواطنين، والمظهر العام للشارع السكندري، وذلك من خلال إقامة غرفة عمليات طوال أيام عيد الأضحى، لتلقي شكاوي المواطنين من المخالفين لإجراءات منع الذبح في الشوارع.

اشتراطات الذبح بمحال الجزارة في عيد الاضحى بالإسكندرية

ويبرز أولى الاشتراطات في قيام الراغب في عمل الشادر بتقديم طلب مرفق به صورة الرقم القومي، ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، على أن يتم منح الترخيص في موعد غايته 15 يوليو الجاري.

ويعقب ذلك تكوين لجنة مكونة من رئاسة الحي، وعضوية الطب البيطري، وإدارة المرور، وشرطة المرافق، والرقابة والرصد البيئي، والصرف الصحي، والمتابعة في المحافظة.

وتختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة، وفي حالة الموافقة، يتم منح ترخيص في موعد غايته 15 يوليو، بعد سداد مقابل الخدمة، وإعادة الشيء لأصله.

كما تختص اللجنة بالمرور ميدانياً خلال أيام العيد، للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات، وفحص أي شكوي ترد من المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لكل من يخالف هذا القرار.

عقوبات مخالفة اشتراطات الذبح بمحال الجزارة في عيد الأضحى بالإسكندرية

- عند إقامة شادر لعرض الحيوانات الحية دون ترخيص، يقوم الحي بإزالة الشادر، وتحصیل مقابل إعادة الشيء إلى أصله بمبلغ 3000 جنيه.

- عند مخالفة المحل أو منفذ البيع، يتم تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة المختصة، وسداد الغرامات التي ينص عليها القانون مقابل المعاينة الميدانية، ويتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه.

- في حالة الذبح بمحال الجزارة، دون إقامة شادر مقابل الخدمة، وإعادة الشيء إلى أصله، ويقدر بمبلغ 7500 جنيه.

- في حالة الذبح بمحال الجزارة بإقامة شادر مقابل الخدمة، وإعادة الشيء لأصله، ويقدر بمبلغ 12500 جنيه.

- عند مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام العيد بدون تصريح، يتم غلق للمحل لمدة 60 يوماً، وتحصيل قيمة مقابل إعادة الشيء لأصله، بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة البيئة بمبلغ 25 ألف جنيه.