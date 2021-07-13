قريباً.. حل مشكلة ضعف المياه بمناطق حي غرب بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن طرح وإسناد عملية تركيب خط مياه جديد لحل مشاكل ضعف وانقطاع مياه الشرب بمناطق «عزبة شاهين، وعزبة الخشابة، وعزبة طه السبع، وعزبة المصاص»، في نطاق حي غرب مدينة المنيا.

وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا، من بينهم أشرف عبد العزيز الأحمداوي، وعلي بدوي، وعثمان المنتصر، في وقت سابق، مذكرة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لحل مشاكل ضعف وانقطاع المياه في مناطق العزب الأربعة، بحي غرب المنيا.

وأكد النواب أن انقطاع مياه الشرب عن تلك المناطق يتكرر بشكل مستمر، ولساعات طويلة على مدار اليوم الواحد، مشيرين إلى أن هذه العزب يعيش فيها عشرات الآلاف من المواطنين، وأكدوا أن تلك المشكلة باتت مؤرقة، حتى أن المياه أصبحت لا تصل إلى الطابق الأول، خاصةً خلال أشهر الصيف.

وبناءً على المذكرة المقدمة من نواب دائرة مركز المنيا، طرحت شركة المياه عملية تركيب خط مياه جديد لتغذية تلك المناطق، وتم اسناد أعمال التنفيذ إلى إحدى شركات المقاولات، لسرعة حل هذه المشكلة.

ويشكو أهالي «عزبة شاهين»، علي وجه التحديد، من انقطاع وضعف المياه، ويعتمد معظمهم على المواتير الكهربائية لوصول المياه إلى الطوابق العليا، غير أن ضعف المياه بشكل مستمر لا يساعد على ذلك.

وبدأت الأزمة تظهر تدريجياً قبل نحو 3 سنوات، وأخذت تتفاقم مع مرور الوقت، حتى أن هناك مناطق تنقطع عنها مياه الشرب طوال ساعات النهار، وتعود في منتصف الليل لوقت قصير، وذلك بسبب التوسع العمراني الذي ظهر في الفترة الأخيرة، وبناء العديد من العمارات والوحدات السكنية، التي امتدت لتصل إلى قرى مجاورة لمدينة المنيا.