للتستر على فضائحه.. «طبيب الفيديوهات المخلة» رفض التنازل عن فدان أرض

كشف مصدر قانوني بمحافظة المنيا جانباً من الاعترافات التي أدلى بها «طبيب الفيديوهات المخلة المزيف»، خلال التحقيقات الجارية معه، حيث أكد رفضه مساومة المتهمين الـ4 الآخرين في القضية، الذين نشروا صوراً ومقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت سبباً في كشف الواقعة.

وجاء في اعترافات «الطبيب المزيف» أنه عندما حاول المتهمون الآخرون ابتزازه ومساومته مقابل التستر على فضائحه، صدمهم بقوله: «مش هدفع أبيض ولا أسود»، وكان من ضمن العروض أن يتنازل عن فدان زراعي مقابل إخفاء الفيديوهات الفاضحة، وحينما رفض طلبوا منه دفع مبلغ 2 مليون جنيه.

موظف كشف فضائح طبيب الفيديوهات الإباحية

وقرر «طبيب الفيديوهات المخلة المزيف»، في اعترافاته، أنه بعد فشل مركزه الخاص بالعلاج طبيعي، بدأ يتجه للعمل في بيع المطهرات والكمامات والكحوليات، في ظل أزمة كورونا، فاستعان بعدد من الموظفين معه، وأثناء قيام أحدهم بوضع حسابات علي جهاز «لاب توب» خاص به، اكتشف وجود الفيديوهات الجنسية مع عدد من السيدات داخل غرفة نوم، فقام بالاستيلاء عليها، ثم أخبر شقيقه فشجعه على نقلها على فلاشة، ثم اتفقا مع 3 متهمين آخرين على ابتزازه، للحصول على مليوني جنيه أو فدان أرض زراعية، ولكنه رفض الدفع أو التنازل، فقاموا بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وإنستجرام»، ونشروا بعض الفيديوهات الجنسية مع سيدات لابتزازه، إلا أنه لم يرضخ لتهديدهم.

«طبيب الفيديوهات الإباحية» يرفض التنازل عن فدان زراعي

وقال طبيب الفيديوهات الإباحية، في التحقيقات، إنه قام بتصوير سيدات بهاتفه الشخصي، وتم وضع المقاطع على جهاز «اللاب توب» الخاص به، إلى أن فوجئ بقيام شقيق أحد الموظفين العاملين معه، مسؤول إدخال بيانات العملاء والمبيعات، بابتزازه هو وشقيقه و3 آخرين، حيث طلبوا منه 2 مليون جنيه، مقابل عدم نشر الفيديوهات التي حصلوا عليها، وعندما رفض المبلغ المطلوب، طلبوا منه التنازل عن فدان من الأرض الزراعية المملوكة له، فرفض مجدداً، ثم فوجئ بنشر مقاطع من الفيديوهات عبر تطبيقات مختلفة.

الاعتداء على القيم تهمة موجهة لطبيب الفيديوهات الإباحية

وقررت نيابات شمال المنيا، قبل يومين، حبس 5 متهمين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد القانوني، ووجهت النيابة للمتهم الرئيسي تهم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن وتصويرهن بمقاطع فيديوهات خادشة للحياء دون موافقتهن، كما تم توجية تهم الابتزاز بدفع مبالغ مالية لباقي المتهمين، وعددهم 4 أشخاص حاولوا ابتزاز «الطبيب المزيف».

كما يواجه المتهمون الـ4، الذين قاموا بنشر الفيديوهات، تهم التعدي على الحرمات الخاصة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، إثر نشر مقاطع فيديو عبر تطبيقات «توتير وفيسبوك وإنستجرام»، دون موافقة، والتعدي على مبادى وقيم المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهن، وانتهاك خصوصيتهن دون رضاهن، للحصول على مبالغ مالية من المتهم الرئيسي، بهدف عدم نشر الصور والفيديوهات الجنسية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، في وقت سابق، بلاغاً بانتشار مجموعة من صور وفيديوهات جنسية، بطلها شخص يُدعى «أ. و. ذ.»، 43 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، مع بعض السيدات فى أوضاع خادشة للحياء العام في غرفة نوم، وذلك عبر تطبيقات «إنستجرام وتويتر وفيسبوك».

وبتفريغ وفحص الفيديوهات، تم التوصل للمتهم وأصحاب الصفحات التي نشرت الفيديوهات عبر تلك التطبيقات، وأفادت التحريات الأولية أن الصور التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي تجمع بين شخص مع نساء في أوضاع مخلة، وتبين أن المتهم مقيم بمدينة بني مزار.

وباستدعاء المتهم، اتهم 5 أشخاص، بينهم شقيقان، بنشر تلك الفيديوهات والصور التي تظهر فيها 3 سيدات، 2 منهن تقيمان في مركز بني مزار، وواحدة من مدينة المنيا، في محاولة لابتزاره للحصول على مبلغ مالي قدره 4 ملايين جنيه، وحينما رفض دفع المبلغ المطلوب، نشروا الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

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