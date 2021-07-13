مستشار الرئيس: دول تتحدث عن موجة خامسة لـ كورونا «استعدوا لأي معركة»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل واضح في مصر، مشيرًا إلى أن هذا ملحوظ أيضًا على مستوى القطاع الطبي في مصر، كما تؤكده البيانات الرسمية التي تتحدث عن انخفاض مستمر في عدد الحالات، وبالتالي انخفاض مستمر في حالات دخول المستشفيات أو العيادات المركزة.

وأوضح «تاج الدين» أن فيروس كورونا يُعد وباء عالميا، وهناك بلاد كثيرة دخلت في موجة رابعة، وبعض البلاد تتحدث عن موجة خامسة، فيجب أن نستمر بكل قوتنا في الاحتراز والاحتياط وتطبيق كل المعايير والاستعداد لأي معركة قادمة مع هذا المرض، قائلا:« نعمل على صيانة الأجهزة الطبية، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، وصيانة شبكات الأكسجين الطبي».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك مستشفيات كانت مخصصة لعلاج كورونا سواء على مستوى وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وحاليًا أصبحت بفضل الله خالية من مرضى كورونا،« دي حاجة مطمئنة في هذه المرحلة»، موضحًا أن موجات المرض ترتفع ثم تستقر ثم تنكسر، ونحن الآن في الانكسار.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مصر مرت بثلاث موجات من المرض، وفي كل مرة يحدث ارتفاع متزايد ثم الوصول إلى أعداد ثابتة لعدة أيام ثم انخفاض تدريجي في عدد الحالات، لكن ما زال حتى الآن الفيروس موجودا ويجرى تشخيص حالات، لكن أقل بكثير من الفترة السابقة، « كورونا ما زال موجودا، ولازم نستمر في الاحتياط والاحتراز والمتابعة والاستعداد لأي موجات مستقبلية».