صديق مقرب من كريم صبري عن وفاته غرقا: «غريبة.. كان بيعرف يعوم كويس»

قال صادق عادل، الصديق المقرب لكريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، الذي توفى غرقا في ترعة المريوطية، إن صديقه كان يحاول إصدار ألبوم في الفترة الأخيرة، كما كان يعمل على إطلاق أغنية وطنية، لافتا إلى أنه لم يكن شكاءً وكان يفضل الانفراد بأحزانه وعدم البوح بها.

وأضاف «عادل»، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، أنه يشعر بالتعجب لوفاته بسبب الغرق، لأنه «كان بيعرف يعوم كويس جدا»، كما تحدث حول سبب ما نُشر بشأن الاعتداء عليه، فذكر أن المسؤولين عن المصحة لم يرغبوا في تركه يهرب خارج المصحة حتى يستفيدوا من الأموال التي تُدفع لهم، وبخاصة أنه شقيق فنان كبير.

فيما ذكرت بسمة وهبة أنها استضافت صديق كريم صبري، بسبب تضارب الروايات حول وفاته، وبالتالي حاولت كشف الحقيقة والإعلان عن السبب الحقيقي لموته على لسان أقرب المقربين له، ونفي ما نشر بشأن دخوله المصحة بسبب إدمان المخدرات.

وتابعت: «سأفتح شاشة 90 دقيقة، حتى تكون جسرا ومعبرا للمواهب الفنية، وسنخصص حلقة كل شهر لأفضل المواهب، وبذلك أكون قد قمت بدوري، لأننا يجب أن نقف مع الشباب، وألا ننتظر حتى يموتوا لكي نعرب عن تقديرنا لهم».