«صناعة الدواء» تحذر من أدوية التخسيس: تسبب جلطات في القلب والمخ

حذر الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، من أدوية التخسيس التي تباع في بعض مراكز العلاج الطبيعي، والإنترنت، قائلا: «معظم تلك الأدوية مهربة وغير مرخص ببيعها في السوق المصري، إلا أن مضاعفاتها كارثية وتؤدي إلى حدوث جلطات في المخ والقلب».

أدوية التخسيس

وأضاف رئيس لجنة صناعة الدواء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هناك مجموعة من أدوية التخسيس ذات فاعلية في غلق مراكز الجوع لدى المرضى ولكن تم إلغاؤها وإسقاط ترخيصها بسوق الدواء المصري منذ فترة طويلة بقرار وزاري بعد أن أثبتت الدراسات العلمية واليقظة الدوائية أنها تسبب جلطات فى المخ والقلب».

أدوية الإنترنت

وأكد أنه يجب الحصول على الدواء من مصادره التي يوضحها القانون، وتخضع للجهات الرقابية، مشيرا إلى أن الدولة وضعت القوانين واللوائح واعتمدت العديد من الدراسات المعتمدة لتؤهل من خلالها الصيدلي المعتمد لكي يخرج بمواصفات مثالية للتعامل مع الأدوية وتقديم خدمة دوائية للمريض المصرى.

ودعا إلى ضرورة أن يعرف المريض مصدر الدواء الذي يحصل عليه ومواصفاته والتأكد من أنه مسجل بوزارة الصحة المصرية، ويباع بالطرق الشرعية وعلى رأسها الصيدليات التي يصل عددها إلى 70 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وعدم الانخداع والانجراف وراء المراكز الوهمية لبيع الأدوية.

التناول الخاطئ للدواء

وشدد على أن التناول الخاطئ للأدوية سواء في مرات الاستخدام، أو اللجوء إليه دون استشارة طبية، أو استخدام أدوية غير رسمية وغير مرخصة.

وتابع: «يجب أن يكون هناك وعي وثقافة موجهة للمواطن والمريض المصري، الذي يعانى ممن يدغدغ مشاعره بكلام غير علمي وغير حقيقي، خطورة هذا الأمر ليس المسؤول عنه المريض وفقط ولكن مسؤول عنه مقدم الخدمة الدوائية وهو الصيدلي والطبيب، الحفاظ على صحة المريض المصري جزء من الأمن القومي».