 بروتوكول تعاون بين «التخطيط» و«الزراعة» لتطوير البنية المعلوماتية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط، والزراعة، بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، والدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وذلك خلال احتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية، ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية «AGRI MISR»، التي نظمتها شركة «إي أسواق مصر»، التابعة لمجموعة شركات «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية.

وقالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البروتوكول يأتى في إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة مشروعات الدولة، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تبنت إنشاء بنية معلوماتية مكانية متكاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن توحيد وتكامل البيانات المكانية على المستوي القومي عن طريق إنشاء خرائط أساس بأعلى المواصفات الفنية وإتاحتها للجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات المكانية من خلال منصة جغرافية قومية.

وأضاف عبد الحفيظ أن البروتوكول يهدف إلى وضع آلية التنسيق التي تسمح بتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، لدعم متخذ القرار بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المحاصيل الزراعية، وحصر التعديات على الأراضي الزراعية، وحصر مزارع الثروة السمكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالوزارة.