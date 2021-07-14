وزيرة الهجرة: «العودة للجذور» حظيت باهتمام السيسي منذ انطلاقها في 2017

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة «العودة للجذور» تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة، كما أن هذه المبادرة حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017، مشددة على ضرورة نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.

وأضافت «مكرم»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر «حياة كريمة»، كما أن القوى الناعمة تروِّج للدولة المصرية وجهودها، موضحًا أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوى الجذور المصرية وكان لقاءً مثمرًا.

وأردفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهون إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب، كما أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.