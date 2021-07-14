الذهب يرتفع 3 جنيهات في محلات الصاغة اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة، 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يوليو، بعد استقراره لمدة يوم واحد فقط.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجل عيار 24 نحو 901 جنيه، وبيع عيار 21 بـ788 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 675 جنيهًا وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و304 جنيهات.

أسعار الذهب في أسواق المال

سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأربعاء 14 يوليو، ارتفاعًا نحو جنيهين وبيع عيار 24 بسعر 914.64 مقابل 912.14 جنيه أمس الثلاثاء، وسجل عيار 21 نحو 800 جنيه، وعيار 18 نحو 685 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و403 جنيهات.

سعر الأوقية: 1813.97 دولار.

وكشفت التحركات الأسبوعية المعدن الأصفر، عن ارتفاع سعر الأوقية لـ1810 دولارات للأوقية، خلال تعاملات أمس رغم قوة الدولار الأمريكي، ولكن صعود أسعار الذهب كان الأقوى، حيث يتم اللجوء إليه للتحوط من التضخم المرتفع وهو ما جعل المستثمرون يتحوطون بالذهب ضد معدلات التضخم المرتفعة عالميا وبخاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وترتفع أسعار الذهب مع تزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، الذي بات يضرب الكثير من دول العالم، وقد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي مجددا خلال العام الجاري.

أسعار الفضة

ارتفعت عقود معدن الفضة بنسبة 0.53% وسجلت نحو 26.100 دولار للأوقية.

أسعار البلاديوم

ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.02% وسجلت نحو 2830.00 دولار للأوقية.