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مفتى القدس يعلن موعد صلاة عيد الأضحى.. ويوجه تحذيرًا للفلسطينيين

كتب:

محمد علي حسن
10:18 ص | الأربعاء 14 يوليو 2021
مفتى القدس والديار الفلسطينية

مفتى القدس والديار الفلسطينية

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ هو الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحا حسب التوقيت الصيفي لفلسطين.

وناشد «حسين» في بيان صحفي، المواطنين الفلسطينيين بالالتزام بإجراءات الوقاية الصحية؛ حفاظا على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

 

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