خبز غير مطابق وناقص الوزن.. 60 محضرا لمخابز بلدية مخالفة بالمنيا

حرّرت مديرية التموين في محافظة المنيا، 60 محضرًا خلال حملات على المخابز البلدية، لمتابعة سير العمل فيها، والتزامها بالتعليمات، وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له اليوم، إنه تم تحرير 60 مخالفة تموينية، منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وعدم إعلان عن الأسعار، وعدم النظافة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن حملات الرقابة والتفتيش تتم بصورة يومية على المخابز داخل مراكز المحافظة التسعٍ، بداية من مغاغة شمال المحافظة حتى ديرمواس أقصى جنوب المنيا.

وكانت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، نظمت 4 حملات بمراكز «سمالوط ومغاغة وديرمواس»، بقيادة رؤساء وأطباء قسم التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 8 محاضر تنوعت ما بين 6 محاضر لحوم بلدية بوزن 17.500 كيلو جرام، وتحرير محضرين لحوم مجمدة ومفرومة ودواجن ومصنعات غير صالحة بإجمالي 39.950 كيلو جرام، وتم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

وقال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم شن الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.