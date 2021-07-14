«الخشت» يستقبل رئيس القطاع الديني بالأوقاف ويهديه درع الجامعة (صور)

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، لتكريمه على جهوده في تعزيز الرؤية الوسطية للإسلام، خلال فترة توليه منصبه بالوزارة.

وأهدى الدكتور محمد الخشت، للشيخ جابر طايع، درع الجامعة؛ مشيدًا بالدور الذي أداه خلال رئاسته للقطاع الديني في وزارة الأوقاف.

وقال «الخشت» إن الشيخ جابر طايع يمتلك عقلية علمية، ويدرك الواقع والظرف التاريخي للدولة، مؤكدًا أن مهمته لم تنته بعد بلوغه سن المعاش، وأن دوره كإمام وداعية ما زال مستمرا.

والشيخ جابر طايع من مواليد محافظة الأقصر، والتحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في القاهرة عام 1980، وتدرج في جميع المناصب القيادية على مدار 30 عامًا حتى صدر قرارا بندبه للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف لشؤون الوجه القبلي عام 2015، كما عمل على إدارة المساجد في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة القائمة على الاعتدال والوسطية وانضباط الخطاب الدعوي بالضوابط الإسلامية الرصينة.

جدير بالذكر أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر عن سعادته بتكريم جامعة القاهرة للشيخ جابر طايع.