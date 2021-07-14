ضبط كميات من «الهيروين والآيس والحشيش» بحوزة متهمين بعدة محافظات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى والأمن العام» ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق عدة نتائج إيجابية، ففى مديرية أمن سوهاج، تم ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة بحوزة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم دراجتين ناريتين ومركبة «توك توك» بدون لوحات بدائرة مركز شرطة المراغة.

مديرية أمن الغربية

تم ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة ربة منزل «لها معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة تلا.

مديرية أمن القليوبية

تم ضبط كمية من مخدرى الهيروين والآيس، مبلغ مالى، 3 هواتف محمول، 3 قطع سلاح أبيض «سكين» بحوزة 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتفى محمول، بحوزة شخصين «لهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة قليوب.

مديرية أمن مطروح

ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، بحوزة أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة مطروح.

مديرية أمن الدقهلية

ضبط كمية لمخدرى الهيروين والحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول، سلاح أبيض بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

مديرية أمن السويس

ضبط كمية لمخدرى البانجو والأستروكس، مبلغ مالى، هاتفى محمول، بحوزة شخصين، لإحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأربعين.

مديرية أمن القاهرة

ضبط 24 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة، قطعتى سلاح أبيض بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

مديرية أمن بورسعيد

ضبط كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المناخ.

مديرية أمن قنا

ضبط كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفى محمول، بحوزة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة قنا.

وفى محيط العاشر من رمضان «بؤرة السحر والجمال»، تم ضبط كمية لمخدرى الهيروين والبانجو، مبالغ مالية، 4 هواتف محمول، بحوزة 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.