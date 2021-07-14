إزالة 9 تعديات على مساحة 1867 متر مربع بنطاق 3 مراكز في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، اليوم الأربعاء، استهدفت 3 مراكز بالمحافظة، وأسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعي، في الوقت الذي شدد فيه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد «آمنة»، استمرار الحملات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع أية تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز «الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى»، عن إزالة 9 حالات تعدي على مساحة 1867 م2 عبارة عن إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1050 متر بقرية الوفائية بالدلنجات، عبارة عن أسوار طولية وعرضية.

وكذا إزالة 6 حالات تعد على مساحة 715 متر بقرى سنهور وزرقون وزاوية غزال والسماني والفتياني بمركز دمنهور، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت، وشدة خشبية وسملات خرسانية وتشوين طوب أبيض جميعهم في المهد.

كما نفذت الحملة التي شاركت فيها شرطة المرافق والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 102 متر، وذلك بمركز حوش عيسى، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.