روابط نتائج الطلاب بجامعة المنيا 2021 من موقع ابن الهيثم.. تعرف عليها

أكدت جامعة المنيا، في بيان صحفي، اليوم، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلياتها العشرين تباعا من خلال موقع ابن الهيثم التابع للجامعة.

نتائج طلاب جامعة المنيا 2021 بنظام السنوات الدراسية

وأعلن موقع الجامعة عن نتائج الطلاب بعدد من الكليات بنظام السنوات الدراسية ولمعرفة النتائج المعلنة من (هناhttp://stda.minia.edu.eg/ )

نتائج طلاب جامعة المنيا 2021 بنظام الساعات المعتمدة

كما أعلن موقع الجامعة عن اعلان بعض النتائج بنظام الساعات المعتمدة ويمكن الحصول عليها من (هناhttp://credit.minia.edu.eg/static/index.html)

انتهاء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا

واختتم مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا، الامتحانات التحريرية للدارسين ببرامج الليسانس في العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بكلية دار العلوم، وبرنامج الحضانة ورياض الأطفال بكلية التربية، وبرامج الزراعة والتجارة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصًا على صحة وسلامة الدارسين خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

فتح برامج جديدة بالتعليم المدمج بجامعة المنيا

وأعلن الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم المدمج، بأن الجامعة بصدد فتح باب التقدم لثلاث برامج جديدة للحصول على درجة البكالوريوس المهني في الاقتصاد وعلوم الاسرة، ودرجة البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي، ودرجة البكالوريوس في إدارة المنشآت السياحية والفندقية.

تكريم أوائل الطلاب بالفرق قبل النهائية بجامعة المنيا

وكرم الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أوائل الطلاب بالفرق الدراسية قبل النهائية بكليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، وذلك من خلال منحة مالية شهرية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للطلاب الفائقين بالمرحلة الجامعية، وتوضع شهرياً في حساب الطلاب ببنك ناصر الاجتماعي، وفقاً للبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة.

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