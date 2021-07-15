رابط وخطوات التقديم إلكترونيا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021 - 2022، حتى يوم 31 يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يفتح فيها باب التقديم الإلكتروني لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، لاختيار المدرسة المراد التقدم إليها بالصف الأول الثانوي، سواء من مدارس التعليم العام أو التعليم الفني أو التكنولوجيا التطبيقية.

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

يستطيع الطالب التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط من هنــــــــــا.

وعلى الطلاب الذين يرغبون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قراءة شروط التقديم الخاصة بالمدرسة المراد التقدم إليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــا، والتواصل مع مسؤولي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في حالة مواجهة أي مشكلة، أو الرغبة في الاستفسار عن أي معلومة تخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر البريد الإلكتروني التالي AppliedTech.info@moe.edu.eg.

خطوات التقدم إلكترونيًا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ادخل على حسابك من خلال الرابط السابق عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الضغط على زر «التسجيل بحساب الوزارة».

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي من هنـــــــــا.

- بعد ذلك يتم الانتقال إلى صفحة معلوماتك، التي تتضمن ملء البيانات الآتية: الاسم، المديرية، الإدارة التعليمية، المدرسة، الدرجة، ثم الضغط على «الدخول إلى التنسيق».

- وتحتوي صفحة التنسيق على تنسيق الثانوي العام والثانوي الصناعي والزراعي والتجاري والتكنولوجيا التطبيقية.

- يضغط الطالب على زر «املأ الرغبات»، ليختار من خلالها نوع التعليم، واسم المديرية والإدارة التعليمية والمدرسة التي يريد التقدم لها، والحد الأدنى بالدرجات، ثم الضغط على «مراجعة الرغبات وحفظها».

- ينتقل بعدها الطالب إلى صفحة مراجعة الرغبات ليقوم بالضغط على «حفظ»، أو «تعديل» في حال الحاجة لتعديل البيانات المُدخلة.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيتم التواصل مع المتقدمين فور انتهاء فترة التقدم لإخطارهم بموعد اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تتم من قبل ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.