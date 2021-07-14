أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ينهون تدريباتهم في المحافظات

في نهاية البرنامج التدريبي الخاص بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، دفعة الشهيد أحمد منسي، التقى المحافظون بالنتدربين للتعرف على مقترحاتهم وملاحظاتهم من خلال الزيارات الميدانية التي دامت على مدار شهرين ضمن خطة الأكاديمية للتدريب لإكساب المتدربين مهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظات.

والتقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة، دفعة الشهيد أحمد منسي، واطلع على مدى الاستفادة التي تحققت لديهم خلال فترة تواجدهم ومعايشتهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة والخبرات التي تم اكتسابها من خلال الجولات والعمل الميداني بالإضافة إلى آرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وإبرز المعوقات التي واجهتهم إنطلاقا من معايشتهم للأجهزة التنفيذية خلال الشهرين الماضيين.

تطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية

وأكد المحافظ على أن العمل والمعايشة الميدانية بجانب البرامج التدريبية التي يتلقاها المتدربون بالأكاديمية سيساهم في رفع قدراتهم من خلال تأهليهم بأحدث أساليب الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في العديد من الوظائف بالجهاز الإداري، بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

يساهم في إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميا وعمليا

وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي للتنفيذيين سيساهم في إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علميا وعمليا لتتوافق مع رؤية مصر المستقبلية وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وفي القليوبية التقى المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، بمتدربي البرنامج الرئاسي محمد عبدالعظيم مبروك خميس، وأحمد عصام نشأت عبدالعليم، بعد معايشة ميدانية وعملية بمختلف القطاعات الخدمية، وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم بالمحافظة، مؤكدا على كفاءتهم في المهام الموكولة إليهم، فيما شكر أعضاء البرنامج الرئاسي محافظ القليوبية ونائبيه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كل العقبات أمامهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وكرّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خلال لقائه بهم اليوم، وقال المحافظ إن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أن المحافظة أعدت برنامجًا خاصًا للمتدربين تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

أفكار بناءه لمتدربي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين بمطروح

وأشاد محافظ مطروح، بأفكار متدربي البرنامج الرئاسي، ومقترحاتهم البناءة متمنيا لهم التوفيق في ما هو قادم، مشيدا بالتجربة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفاعلية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذيين للقيادة الناجحة، وقام بإهدائهما ميدالية المحافظة وشهادة تقدير، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي لهم بمطروح.