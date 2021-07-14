«الوزراء» يوضح حقيقة بيع مركز الجزيرة لمستثمرين أجانب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وفروعه لمستثمرين أجانب.

وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أو فروعه لمستثمرين أجانب.

وأوضحت الوزارة أن المركز مملوك لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل، مُشيرةً إلى أنه مستمر في تقديم كافة أنشطته وخدماته كما هو دون المساس به أو بيعه، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.