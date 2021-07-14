تعيين 624 شابا وتحرير 147 محضر لمنشآت مخالفة بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 624 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2607 شاباً، وتوفير 850 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقديم 12 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 622 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يونيو الماضى بالتفتيش على 514 منشأة ، فضلا عن القيام بـ10 حملات تفتيشية، أسفر عنها تحرير 147 محضراً سلامة وصحة مهنية و6 حالات غلق إداري و31 ندوة توعية «إعرف - إحمي نفسك»، فضلاً عن بحث 92 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 27 منحة مولود جديد بإجمالي 55 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية «علاج - عمليات جراحية صغرى» لـ8 عمال من المسجلين بالإدارة بإجمالي 20 ألفاً و350 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية التفتيش على 1042 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2302 عاملاً، كما تلقت المديرية 84 شكوى عمالية، تم إحالة 10 شكاوى منها للقضاء، و74 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 220 منشأة.