«القوي العاملة» بالبحر الأحمر تستقبل وفد كنيسة الأنبا شنودة

استقبلت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، وفدا من كنيسة الأنبا شنودة، برئاسة الأنبا إيلاريون، أسقف إبراشية البحر الأحمر، في جو يسوده المحبة والود.

وتفقد وفد الكنيسة يرافقة سعيد عبدالراضي، مدير المديرية، وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية، الموجودة فى المحافظة، والمنتجات التي تصنع على أيدي المتدربات من الملابس الجاهزة، وكذلك مكتب عمل الغردقة، وتم الإطلاع على الأعمال التي ينفذها المكتب، وما يقدمه من خدمات جماهيرية.

وأشاد وفد الكنيسة بجهود الوزارة في تصنيع وحدات التدريب المتنقلة، واهتمامها بعملية التدريب المهني للشباب، وكذلك المستوى الرفيع للمتدربات، ودقة تصنيع المنتجات، والمهارة في استخدام المعدات والآلات فى الفترة البسيطة المعدة للتدريب وفق ما تحدده الوزارة في برنامجها التدريبي.

واستعرض مدير المديرية، مع وفد الكنيسة الأعمال التي تنفذها المديرية في مجال التفتيش «العمالي، وعلى إجراءات السلامة والصحة المهنية»، وتأمين بيئة العمل، فضلا عن الخدمات التي توفرها للمواطنين من أبناء المحافظة.

كما استعرض سعيد عبدالراضي الخدمات التي تقدمها المديرية للعمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة لتلك الفئات؛ إذ تصرف منحا سنويا لتلك الفئة على 4 دفعات، تصل في مجملها إلى 2000 جنيه بالمناسبات والأعياد.