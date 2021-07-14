طريق الضبعة مرسى مطروح.. شبكة طرق فرعية جديدة بتكلفة 84 مليون جنيه

يعد طريق «الضبعة - مرسى مطروح»، من الطرق الحيوية على الساحل الشمالي، والذي يزداد الضغط عليه، لربطه بين مرسى مطروح من جهة، والطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، من جهة أخرى، كما يربط بين مرسى مطروح، والعلمين، ومدينة العلمين الجديدة، والإسكندرية، ووسط الدلتا والبحيرة، والغربية وكفر الشيخ، ويعد من الشرايين الرئيسية التي تربط المنطقة الغربية، مع وسط الدلتا والقاهرة الكبرى، والصعيد.

طريق الضبعة مرسى مطروح.. طريق حيوي للمصطافين وليبيا

ويبلغ طول طريق الضبعة مرسى مطروح 130 كيلو متر، ويستغرق السفر عليه ساعة ونصف، ويعد من أهم الطرق في الساحل الشمالي الغربي، ويزداد الإقبال عليه من المصطافين القادمين إلى مرسى مطروح، حيث تستقبل مطروح قرابة 6 ملايين مصطاف سنويا، طبقا لمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وهي من أكبر مصايف مصر، كما يربط هذا الطريق حركة التجارة البينية بين مصر وليبيا، وتسير عليه شاحنات نقل البضائع القادمة من مختلف المدن الصناعية مثل برج العرب، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وغيرها، لتصدير البضائع المصرية المختلفة إلى الشقيقة ليبيا، بالإضافة إلى حركة التجارة الداخلية بين مطروح والمحافظات.

طريق الضبعة مرسى مطروح.. شبكة طرق جديدة بالمدينتين

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء أعمال الاستلام لمشروع إنشاء عدد من الطرق التنموية شرق مطروح بينها شبكة طرق في مدينتي الضبعة ومرسى مطروح، بإجمالي 31 طريقا بطول 82 كم، وذلك لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين بمطروح والزائرين والمسافرين.

طريق الضبعة مرسى مطروح.. 12 طريقا جديدا بالضبعة

وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريح صحفي، اليوم، الانتهاء من إنشاء 31 طريقا بمجموع أطوال 82 كم، بتكلفة استثمارية 84 مليون جنيه، منها 4 طرق بمدينة العلمين بطول 4.14 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه و12 طريقا بمدينة الضبعة بطول 27.6 كم بتكلفة 30 مليون جنيه و18 طريقا بمدينة مرسى مطروح بطول 52.17 كم وبتكلفة 48 مليون جنيه، وذلك لربط أكثر من 50 تجمعا بدويا بالطرق الرئيسية بشرق مطروح، وذلك تحت إشراف نخبة من المهندسين المختصين بالجهاز.