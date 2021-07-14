وزيرة الهجرة: قناة السويس تستقبل رحلات «المصريين بالخارج» قريبا

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة، عن تنظيم جولات للمصريين المقيمين بالخارج للمشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية.

وزيرة الهجرة: حريصون على نقل الصورة الإيجابية لقناة السويس

وقالت الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إنها حريصة على تعريف المصريين بالخارج بمشروعات الدولة التنموية في الداخل.

وأضافت خلال كلمتها: «واجبنا نحوهم نقل الصورة الإيجابية لما يحدث من تنمية وتطوير في منطقة قناة السويس، وذلك لدعم الوطن ومساندته في قضيته، خاصة وأن المصريين في الخارج هم سفراء مصر في كل دولة يقيمون فيها، وكل فرد يستطيع أن ينقل لعدد أكبر ما يتم من إنجازات بما يساهم في الانتشار الواسع».

قناة السويس تستقبل فعاليات المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور»

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استقبل الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة الشبابية من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. Nostos» والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية نيقوسيا عام 2017.

وتضمن برنامج الزيارة التعرف على منطقة قناة السويس وما تشهده من إنشاءات ومشروعات قيد التنفيذ، وما يتم إنجازه من أنفاق وأرصفة موانئ ببعض مناطق الهيئة.

رئيس قناة السويس: القناة شريان حياة للعالم بأكمله

وبدأ الفريق «ربيع»، كلمته موجها شكره وامتنانه للوزيرة والمصريين في الخارج على ما يتم بذله من أجل المساعدة في التعريف بتاريخ وأهمية قناة السويس باعتبارها شريان حياة للعالم بأكمله.

وشهد اللقاء تقديم فيلما وثائقيا عن قناة السويس وتاريخها وما شهدته من أحداث منذ الإعلان عن حفرها حتى إنجاز قناة السويس الجديدة في 2016، كما تم تقديم عرض عن المنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها وخطة الهيئة في النهوض بها وجذب الاستثمارات إليها، وما يتم حالياً من تجهيزات في بعض المناطق لتكون على أتم الاستعداد للتشغيل والإنتاج.