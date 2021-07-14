فريق بنتلي يحتفل بإنجاز 1000 مشروع تصميمي للسيارات وفق الطلب

تحتفل العلامة البريطانية بنتلي، بإنجاز مشروعها التصميمي الخاص رقم 1000 منذ إنشاء فريقها عالي الاحترافية، وذلك بعد أن تم التعرف في العام 2014 على وجود طلب متزايد من قِبَل العملاء للحصول على سيارات مخصّصة وفق رغبتهم وتحظى بلمسات شخصية جدا.

وعلى إثر هذا، قامت الشركة بتكوين فريق عمل خاص بها يتمتع بكثير من المهارة والإبداع؛ حيث أنتج العديد من السيارات المخصّصة للعملاء في الشرق الأوسط، وبالتحديد طرازات بارزة بإصدارات محدودة.

ويعود مشروع التصميم الفردي الرقم 1000 إلى عميل أوروبي يرغب بميّزتين داخليتين محدّدتين بهدف تعزيز المزايا الخاصة لسيارته Bentley، فالطلب الأول تركز على اعتماد خشب الزيتون Olive Ash، وهو عبارة عن قشرة خشبية مرتبطة بتراث Mulsanne العريق وإدراجه في مقصورة Bentayga الداخلية، وذلك بحسب بيان صادر عن الشركة.

أما الطلب الثاني فتمحور حول إدخال تطريز توأمي متباين للمناطق العُلوية من المقاعد وكسوات الأبواب، مما يضفي المزيد من التباين للمقصورة الداخلية.

وقبل سبع سنوات، قام المشروع الأول على إصدار صغير من 15 سيارة فقط وتركز على تعزيز مستويات راحة الركاب، وذلك عبر سيارة Flying Spur Serenity، فقد أعيدت هندسة المقاعد ومساند الرأس كجزء من عملية إعادة التصميم الشاملة، وكان هناك التطريز الماسي الجديد والفريد ضمن المقصورة والذي تم طرحه لتوليد إحساس خاص فعلاً.

وبمناسبة الاحتفال بهذا المشروع البارز الذي يشكل إنجازا هاما ضمن مسيرته، تشارك فريق Mulliner Design بعض الأمثلة التصميمية المفضلة لديه من السنوات السبع الماضية.

وقد شمل عمله كامل مجموعة طرازات Bentley خلال تلك الفترة من سيارات كونتنينتال المستوحاة من الطائرات الحربية، وصولاً إلى سيارات Mulsanne التي تحتفي بمحركاتها V8 القوية سعة 6¾ ليتر، وحتى طرازات Bentayga التي حصلت على مواصفات مختلفة للتجهيزات الداخلية بين جهة السائق والراكب الأمامي الجانبي.

وتتراوح المشاريع التصميمية الخاصّة البالغ عددها 1000 منذ العام 2014 بين التخصيص وفق الرغبة، والألواح الفريدة من الصفائح الراقية، وصولاً إلى المشاريع التي تضمّنت سيارات فريدة بالكامل مثل Bentley Mulliner Bacalar، وقد شملت أيضاً مشاريع مخصَّصة للأسواق الإقليمية والدولية إضافة لسلاسل من الإصدارات المحدودة، وحتى تصاميم لسيارات سباقات.

يضم الفريق المحترف، الذي يشكل جزءا من قسم التصاميم Bentley Design، مجموعة مصممين وفنانين رقميين يعملون على ابتكار التناغم الأمثل بين التصميم البارع والقدرة على إنتاج صور عن التصاميم الخاصّة بالعملاء قريبة تماماً للواقع قبل وضع الطلبات.

من جانبه قال بول ويليامز، مديرالفريق، في بيان للشركة: «عمل فريق التصميم Mulliner Design منذ العام 2014 على ما يعادل ثلاثة مشاريع خاصّة للعملاء في الأسبوع، مما يبيّن مستوى الشهرة التي تكسبها عمليات التصميم الشخصية لسيارات Bentley، والناحية الوحيدة التي تجمع كل هذه التصاميم معا هي أنها لعملاء منفردين، وخلاف هذا، فإن كل واحدة منها فريدة كما هي البقية».