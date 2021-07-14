المتهم رقم 20.. الحبس 4 أيام لسائق في قضية الآثار الكبرى

قررت جهات التحقيق، حبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت تورطه في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت.

تفاصيل حبس حسن راتب

كان قاضي المعارضات، قد جدد حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين من المتهمين في القضية، لمدة 15 يوما على ذمة القضية، بعد القبض عليهم في 4 مواقع حفر، حيث تحفظت النيابة على هذه المواقع التي اتضح من خلال الفحص أنها «مواقع أثرية».

وضبطت الشرطة بحوزة المتهمين 227 قطعة أثرية، تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة، وتخضع لقانون حماية الآثار.

ضبط علاء حسانين

كما ألقت الشرطة القبض على المتهم «علاء حسانين» ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وألقت الشرطة القبض على 17 متهما، ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

تمويل عمليات التنقيب

وقدم شقيق علاء حسانين، استدلالًا عقب ضبطه، يفيد بأن رجل الأعمال «حسن راتب» هو من قام بتمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأمرت النيابة بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.