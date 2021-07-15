أماكن ومواعيد عمل مقرات بيع صكوك الأضاحي بالجيزة

خصصت مديرية الأوقاف بالجيزة، بالتنسيق مع أحياء ومدن ومراكز المحافظة مقرات ثابتة لبيع صكوك أضاحي الوزارة بالمحافظة، للتسهيل على المواطنين الراغبين في المشاركة المجتمعية بهذا العمل الخدمي.

مواعيد عمل مقرات بيع صكوك الأوقاف بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة عمل المقرات التي خصصت، وهي «ميدان الجيزة أمام مسجد الاستقامة - ميدان الحصري أمام مسجد الحصري - ميدان سفنكس أمام مسجد المغفرة بالعجوزة - ميدان نادي التوفيقية أحمد عرابي أمام مسجد المحروسة - ميدان الكواكبي بالمهندسين أمام مسجد الكواكبي»، يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مشروع صكوك الأضاحي قومي ووطني، يخدم المجتمع، والاستفادة منه لصالح الفقراء والمحتاجين والأسرالأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع لما له من أهمية مجتمعية يصل نفعها للمواطن الأكثر احتياجا.

ولفت «راشد» إلى أن لحوم الأضاحي تذبح تحت إشراف وزارتي الصحة والتموين، وتوزع على مستحقيها بواسطة «الأوقاف».

وأكد الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، أن صكوك وزارة الأوقاف متاحة أيضا بمسجد «نادي الزمالك، ونادي الصيد، ونادي التوفيقية» والمساجد الكبرى، وجميع مساجد المحافظة، وقيمة الصك 2000 جنيه، لافتا إلى أنه لخدمة التوصيل أو الاستفسار يتم الاتصال بـ«01024212248 - 01100911943 - 01223469662».

حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارا بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تفعل ذلك، وفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، مؤكدا أنه شمل على توقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه، على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين، لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة؛ للتأكّد من سلامة المعروض.