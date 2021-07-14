ارتفاع أسعار الوقود في لبنان للمرة الرابعة منذ أواخر يونيو الماضي

ارتفعت، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الوقود بمختلف أنواعه في لبنان، حيث زاد سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترًا) البنزين 95 أوكتان 1700 ليرة لبنانية ليصبح 73300 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 1600 ليرة ليصبح سعرها 75400 ليرة.

وارتفع سعر المازوت 1000 ليرة ليصبح 56500 ليرة، وسعر الغاز 5600 ليرة ليصبح السعر 51500 ليرة لبنانية.

وتعد هذه الزيادة هي الرابعة منذ بدء تنفيذ قرار حكومة تسيير الأعمال اللبنانية بتغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في استيراد المشتقات البترولية من 1514 ليرة للدولار الواحد إلى 3900 ليرة للدولار الواحد في التاسع والعشرين من يونيو الماضي، وذلك في إطار مساعي مؤسسات الدولة اللبنانية لتخفيف الدعم الذي تقدمه للوقود في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي يعاني منها لبنان.

وقبل قرار الحكومة بتغيير سعر صرف الدولار في عمليات الاستيراد نهاية يونيو الماضي، بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 46600 ألف ليرة، بينما وصل سعر صفيحة بنزين 95 إلى 45200 ليرة، وسجل سعر المازوت 33300 ليرة.

وشهدت أزمة الوقود في لبنان انفراجة بعد أزمة كبيرة تسببت في إغلاق عدد كبير من محطات الوقود، وتوقف تشغيل مولدات الكهرباء في أغلب مناطق لبنان لتعويض النقص الشديد في شبكة الكهرباء الحكومية التي تقوم بتغذية البيوت بالكهرباء لفترات قليلة تصل إلى ساعة في عدد من المناطق، بينما يعتمد المواطنون على المولدات لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

وتعد أزمة المحروقات أحد نتائج الأزمة الاقتصادية بلبنان والتي صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتتفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة أزمة سياسية تتسبب حتى اليوم في تعطيل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة خلفا للحكومة المستقيلة منذ أغسطس العام الماضي والتي تتولى تسيير الأعمال بمهام محدودة.