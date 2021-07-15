القصة الكاملة لمقتل شقيقين بسبب ري أرضهما الزراعية بالمنوفية

شقيقان يعملان في أرض زراعية مملوكة لهما، بعدما ورثاها عن والدهما، تعد مصدر رزقهما الوحيد لكسب قوت يومهما، والسعي وراء الحصول على كسب حلال، وذلك في قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وفي أحد الأيام حدثت مشاجرة بينهما وجيرانهما في الأرض المجاورة على حصتهما من الماء لري الأرض، إلى أن تطور الأمر وسقط على أثرها الشقيقين جثتين هامدتين.

مشاجرة استمرت لعدة ساعات

لم يقتصر الأمر على التراشق بالألفاظ فقط، بل تطور إلى حدوث تشابك بالأيدي ووصل إلى ذروته، وأحضر جيرانهما آلات حادة للتعدي عليهما، لقى الشقيقين مصرعهما بعد مشاجرة استمرت لعدة ساعات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت عندما تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شقيقين، «و. س، 45 عاما، مزارع»، و«م. س، 43 عاما، مزارع»، بعدما تعدي جيرانهما عليهما بالآت حادة، لخلاف على حصة الماء لكل منهما، وري الأرض الزراعية، وسقط الشقيقين جثتين هامدتين.

ضبط الجناة

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بركة السبع، لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثتين وإرسالهما للطب الشرعي لتشريحهما، وتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد طارق رصاص، مفتش مباحث مركزي قويسنا وبركة السبع، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، لضبط الجناة وتفتيش الأماكن كافة التي من الممكن التردد عليها، لتقديمهم للمحاكمة.

وتحرر المحضر اللازم ضد المتهمين، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابساتها.