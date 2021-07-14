عاجل.. رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرف عمليات المحافظات استعدادا للعيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات، لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يجري تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية، للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة، في مواقع الأحداث على الفور.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بمجلس المحافظين اليوم، على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم، طوال فترة إجازة العيد بمرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، وجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة المواقف الطارئة.

وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين، في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كميات مضاعفة منها، ولا سيما اللحوم؛ الحية، والمذبوحة، والمجمدة، مؤكدا أهمية تفعيل مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية، الرقابة على الأسعار، وتكثيف الحملات التفتيشية على كل الأنشطة التموينية، والتأكد كذلك من نظافة المجازر على مستوى كل محافظة، قبل وبعد ذبح الأضاحي.