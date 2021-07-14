«التعليم»: بث مباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة فرصة التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وذلك على المنصة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن مشاهدة الحصص مسجلة على قناة اليوتيوب: https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream

مضيفة أن القناة توفر شرحا لتدريب الطلاب على الإجابات النموذجية للاختبارات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على خدمة أبنائها الطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية.