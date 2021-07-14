عاجل.. مدبولي يوجه بالاهتمام بالشواطئ ومنع استغلال المواطنين في العيد

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالاهتمام بالشواطئ في المحافظات الساحلية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بمجلس المحافظين اليوم، على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه، والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، خاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق.

كما وجه رئيس الوزراء، المحافظين، بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة في المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأية مخالفات في هذا الشأن.