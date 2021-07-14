عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن موقف صلاة عيد الأضحى 2021
«مدبولي»: ستقام في المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة
كتب:
محمد مجدي
05:39 م | الأربعاء 14 يوليو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين منذ قليل.
وشدد «مدبولي»، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا، بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.