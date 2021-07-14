«تواضروس»: الجيل الحالي «معوج وملتوي».. والمال والإعلام والشركات تحكم العالم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي، وصف هذا الجيل -الذي كان يعيش وقتها- بأنه «جيل معوج وملتوي»، مضيفًا: «بولس الرسول لو كان هنا النهاردة وهو بيشوف ما يحدث في العالم كله، برضو هيقول نفس التعبير جيل معوج وملتوي، فهناك خطايا وسقطات ومتاعب».

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في عظته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، التي بثها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر «فيس بوك»، أن الزمن الذي نعيش فيه يمتلئ بالصراعات، وأول شيء يحكم العالم حاليًا هو المال، وهو ما حذر منه المسيح، عندما قال «لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ»، مشددًا على أن المال نعمة من عند الله، والعديد من القديسين كانوا أغنياء، ولكنه يتحكم أيضا في الإنسان والحروب والصراعات.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك شيئا آخر يحكم العالم الآن، وهو التسويق والشركات الضخمة، والأسواق الضخمة، و«المولات» الكبيرة، وأصبحوا يبنون هذه الأسواق خارج المدن لكي تكون مثل «الفسحة» للناس، وتوجد بها متعة، لدرجة أن البعض يشتري أشياء لا يحتاجها، ولكن من أجل المتعة فقط.

وأوضح أن الشيء الثالث الذي يحكم العالم هو الإعلام، وهناك شركات ضخمة تحقق الملايين من الأرباح، وصارت «الميديا تحكم الإنسان».

ولفت إلى أن الإنسان يجب أن يكون لديه هدف، وهو أن يعيش ويجتهد بقدر الإمكان لكي يخلص، مشددًا على أن الله سوف يعمل مع الإنسان، وهو من يسند الإنسان حتى نهاية طريقه.

وشدد على أن القديس بولس الرسول قدم عدة نصائح واضحة ومتتالية ومنها: «اِفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ بِلاَ دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةٍ»، موضحًا أن الدمدمة هي التذمر، والإنسان المتذمر يضيع منه الفرح.