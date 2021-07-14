بوتين لماكرون: حوار روسيا مع فرنسا يعزز الاستقرار في أوروبا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن روسيا وفرنسا لديهما تاريخ غني من العلاقات الثنائية، معربًا عن ثقته في أن تطوير الحوار البناء سيسهم في تعزيز الاستقرار في القارة الأوروبية.

وقال بوتين، في برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة عيد فرنسا الوطني، بثتها وكالة تاس الروسية: «إن العلاقات بين بلدينا لها تاريخ غني وآفاق كبيرة وتلعب دورًا مهمًا في تسوية قضايا الساعة في الأجندة الدولية والإقليمية».

وأعرب بوتين عن ثقته في أن تطوير الحوار الثنائي البناء وتعاون الشراكة في مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة سيلبي بشكل كامل مصالح شعبي روسيا وفرنسا، ويساهم في تعزيز الاستقرار والتفاهم المتبادل في القارة الأوروبية.

وتحتفل فرنسا بعيدها الوطني في 14 يوليو، والذي يقام منذ عام 1790 لإحياء ذكرى اقتحام سجن الباستيل، ويقام عرض عسكري تقليدي بهذه المناسبة في الشانزليزيه.