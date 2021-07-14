احتفالية مبادرة حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف.. غدا

تقام غدا الخميس، احتفالية مبادرة «حياة كريمة» المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتتضمن استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن، في قري ومراكز المبادرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، إضافة إلى آلاف المواطن الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية لتوثيق إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المتحققة لملايين المواطنين.

احتفالية مبادرة حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف

وبخصوص احتفالية مبادرة حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف، فقد ذكرت المبادرة أنها تسعى لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة والبالغ عددها 4658 قرية بميزانية غير مسبوقة تتجاوز 500 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

أهداف مبادرة حياة كريمة

وقبل ساعات من احتفالية مبادرة حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف، ذكرت المبادرة أنه أهدافها هي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.