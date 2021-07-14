حبس مدرس 4 أيام بتهمة التحرش بفتاة أجنبية داخل أتوبيس

أمرت النيابة العامة، بحبس مُدرس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة أجنبية، داخل أتوبيس رحلات يتبع إحدى الشركات الخاصة، في منطقة الزعفرانة، أمس الثلاثاء.

وصدر القرار في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة واستمعت خلالها لأقوال المجني عليها والمواطنة ندى زين الدين، الشاهدة على الواقعة.

وقالت ندى زين الدين، الشاهدة على الواقعة خلال منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها كانت عائدة للقاهرة من مدينة الجونة، مستقلة أتوبيس يتبع إحدى شركات النقل الشهيرة، وتحديدا فى منطقة الزعفرانة، شاهدت المتهم -وهو مُدرس- في وضع مُخل داخل الأتوبيس، موجها تصرفه لفتاة أجنبية كانت فى الأتوبيس ذاته.

وأكدت أنها أمسكت به، وتحفظت عليه داخل الأتوبيس، حتى وصلت الرحلة إلى مقر الشركة بمدينة نصر، وجرى تحرير محضر بالواقعة، بعد وصول الشرطة إلى المكان، وأُحيل المحضر للنيابة العامة، التي أصدرت قرارا بحبسه.