13 محورا لتطوير وإنشاء أسواق جملة جديدة.. خطة تنمية التجارة الداخلية

تضمنت خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، 13 محورًا سيجري تنفيذهم بالتعاون مع شركة «رانچيس» الفرنسية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة.

محاور إنشاء أسواق جملة جديدة في مصر:

1. وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

2. تحديد أماكن أسواق الجملة الجديدة والاستثمارات الخاصة بها.

3. تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جديدة.

4. ‫توفير قرض ميسر لإنشاء وادارة وتشغيل أسواق الجملة الكبيرة قيمته 100 مليون يورو.

5. أن تتراوح مساحة السوق الواحد من 50 الى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه.

6. تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق.

7. حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.

8. تحديد اشتراطات أسواق الجملة المقرر تنفيذها لتحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة مثلما يتم في فرنسا.

9. العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج، والآخر قريب من أماكن الاستهلاك.

10. طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.

11. إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة.

12. ‫طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جديدة من القطاع الخاص.

13. تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر، والحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازى مع انشاء أسواق الجملة الجديدة.

وتعد شركة رانچيس الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة.

وتهدف وزارة التموين من خلال إنشاء أسواق جملة جديدة إلى تقليل حلقات تداول المنتجات من أجل تقليل السعر على المستهلك.