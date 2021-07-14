برومو المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة: بنبني جمهورية جديدة

تعقد مؤسسة حياة كريمة، مؤتمرها الأول للمشروع القومي حياة كريمة، غدا، وسلط البرومو الخاص بالمؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، الضوء على التغيير الكبير في حياة المواطنين من القرى الأكثر احتياجا، التي يستهدفها مشروع حياة كريمة.

وجاء في البرومو: «احنا بنبي جمهورية جديدة، جمهورية كل شبر فيها شاهد على إنجاز، كل ركن ثابت بإرادة ولادها اللي كانوا قد التحدي».

ومن المقرر انطلاق الاحتفالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كل محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، للاحتفال بانطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

تطوير 4658 قرية

وتسعي حياة كريمة، لتوحيد الجهود بين كل مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها، في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية، بميزانة تتجاوز 500 مليار جنيه، تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر.

يأتي هذا من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة، تتناغم أهدافها ومحاورها، مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.