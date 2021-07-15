سفير بريطانيا بالقاهرة: المصريون «دمهم خفيف».. وسعيد بوجودي هنا

قال جيفري أدامز، السفير البريطاني في القاهرة، إنه يتواجد في مصر منذ عام 1998، وهناك أشياء لا يمكن أن تتغير في القاهرة، منها الشخصية المصرية وضيافة الشعب المصري وكرمه وخفة دمه، مؤكدا أنه سعيد للغاية؛ لأنه منذ وصوله كسفير لبريطانيا كانت هناك فرصة لإعادة النظر في الإجراءات في مجال أمن الطيران وفتح المجال لاستئناف الرحلات المباشرة بين لندن وشرم الشيخ.

ولفت «آدامز»، خلال حواره في برنامج « يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، إلى أنه متأكد أن بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سيعود السياح البريطانيين إلى مصر بالآلاف.

وأضاف السفير البريطاني، أن لديه احترام كبير لمجموعة الوزراء الذين يعملون بجدية لصالح مصر ويحترمهم، مؤكدًا أنه رأى الراحلة جيهان السادات، زوجة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، مرة أو مرتين، لافتا إلى أنها كانت معروفة باهتمامها بالمؤسسات الخيرية.

وتابع السفير البريطاني في مصر: «هذا كان سبب العلاقة بين والدتي والسيدة جيهان السادات، وكان لدى فرصة للالتقاء بها وكانت شخصية محترمة في بريطانيا وذهبت لتقديم واجب العزاء لأسرتها».

وعلى صعيد آخر، أكد جيفري أدامز أنه حتى الآن «لا نعرف ما القرار الذي سيصدره مجلس الأمن حول سد إثيوبيا، لكن ما يتوقعه ويتأكد منه هو صدور قرار باستمرار المشاورات حول ملء وتشغيل السد بشكل يضمن حقوق الدول الثلاثة».