سفير بريطانيا: زيارة الرئيس السيسي للندن في يناير 2020 كانت ناجحة

قال جيفري أدامز، السفير البريطاني في القاهرة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لندن في يناير 2020 كانت ناجحة؛ إذ أنه ألقى محاضرة حول الاستثمارات في إفريقيا كرئيسا للاتحاد الأفريقي، وزار قصر بريكندهام واجتمع برئيس الوزراء، وكان الاجتماع ناجحا في كل المجالات، واتفقا على زيادة وتعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات.

وأضاف «آدامز»، خلال حواره في برنامج « يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه كان متواجدًا في هذا الاجتماع الذى كان أساس تعزيز العلاقات بين القاهرة ولندن، وكل المجالات مهمة ولا يريد أن يقول إن التجارة أهم من الدفاع أو مكافحة الإرهاب؛ فكل المجالات مهمة، والأولوية هي تعزيزها كلها، وزيادة التجارة بها كافة دون استثناء.

وتابع السفير البريطاني: « آمل بعد أن أترك مصر إن أصدقائي في مصر يقولون عن جيفرى آدامز كان شخصا إيجابيا»، لافتا إلى أنه «كنا محظوظين جدا لفترة وجودنا في مصر وزرنا أسوان والأقصر ومؤخرا الساحل، وتعرفنا على مصر في فترة وجودنا هنا، وأنا شربت من مياه النيل وأكيد هرجع، بنتي موجودة معي، وتعمل هنا في القاهرة، وتحب الحياة في مصر، وتعمل في وسط البلد لمساعدة اللاجئين السودانيين، وتهتم بالمؤسسات الإنسانية».