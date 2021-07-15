وزير الري يصل الكونغو في مستهل زيارة رسمية لبحث التعاون بين البلدين

وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إلى مدينة كينشاسا، في مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وكان في استقباله لدى وصوله ايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسفير حمدى شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو، وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الكونغو.

وأكد «عبد العاطى» أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة الكونغو الشقيقة.

من جانبها، عبرت ماسودى عن سعادتها بزيارة وزير الري، والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي «عبد العاطى» بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بدولة الكونغو الديمقراطية، وسيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو، والذي يمثل أهمية بالغة، كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية في الكونغو، والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.